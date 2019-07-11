РИАМО – 11 июл. Конструкция здания не пострадала при вспышке газовоздушной смеси в жилой многоэтажке на северо-востоке столицы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 09:41 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: улица Бестужевых, дом 12, где на лестничной клетке 11 этажа двенадцатиэтажного жилого дома произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения (газовый баллон).

«Конструкции здания не пострадала. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки с 11-го этажа по автолестнице был спасен один человек», – говорится в сообщении.

Еще восемь граждан были выведены по маршевой лестнице.

«Сведений о пострадавших не поступало», – заключается на сайте.