РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 июл. 18-летнему жителю подмосковной Балашихи предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его двухмесячного сына, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 22 июня 2019 года в городскую больницу Балашихи был доставлен 2-х месячный младенец с рвотой и асфиксией. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице 30 июня. Согласно предварительным данным эксперта, причиной смерти мальчика явилась закрытая черепно-мозговая травма.

«Следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области 18-летнему местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 2-месячного сына (часть 4 статьи 111 УК РФ)», – сказала Врадий.

Она добавила, что следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

К настоящему времени следствием возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Запланирован комплекс следственных действий с 28-летней матерью новорожденного.