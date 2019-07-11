РИАМО – 11 июл. Трое мужчин и три женщины в несколько заходов вынесли из сетевых магазинов в столице более 100 единиц брендовой одежды, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы лиц, которые специализировались на кражах фирменных вещей из торговых точек», – говорится в сообщении.

Установлено, что охранник крупных сетевых магазинов брендовой одежды, расположенных в разных районах Москвы, информировал сообщников об условиях, месте и времени планируемого преступления.

«Затем злоумышленники направлялись в указанный им торговый центр, где, используя специальное оборудование для блокировки антикражных систем, выносили товар в заранее приобретенных фирменных пакетах. При помощи различных приспособлений они снимали защитные датчики и этикетки с похищенных вещей, после чего реализовывали их через социальные сети», – отмечается в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении серии краж задержаны шестеро граждан в возрасте от 22 до 39 лет.

«В отношении троих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – разъясняется на сайте.

При обысках по местам их проживания изъяты более 100 наименований одежды и 22 поддельных штампа различных организаций.

«Есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению около 20 аналогичных преступлений на территории города Москвы», – дополняется в материале.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств их противоправной деятельности, подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.