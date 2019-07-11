РИАМО - 11 июл. В доме правительства Московской области в четверг состоялось торжественное подписание договоров долевого участия в строительстве между обманутыми дольщиками ЖК «Сосновый бор» из городского округа Люберцы и инвестором – ГК «Главстрой», ключи от квартир 38 дольщикам будут представлены уже в конце этого года, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Я поздравляю вас с тем, что мы сегодня даем торжественный старт подписанию договоров. Хотела поблагодарить вас за ваше терпение и понимание в сложившиеся ситуации. Поблагодарить нашего инвестора за то, предложение, которое он выдвинул Московской области по обеспечению квартирами. Пожелать вам тепла и уюта в ваших квартирах, ключи от которых вы получите в конце 2019 года», – сказала заместитель министра жилищной политики Подмосковья Юлия Баринова.

Она отметила, что решение проблем обманутых участников долевого строительства является одним из приоритетных направлений для правительства Подмосковья.

Три корпуса жилого комплекса «Сосновый бор» в Люберцах были введены в эксплуатацию в 2011, 2016 и 2019 годах, однако часть граждан так и осталась без квартир. Они пострадали в результате действий мошенников, которые по подложным документам оформили переуступку прав на квартиры, которые уже имели законных собственников.

Правительством Московской области совместно с группой компаний «Главстрой» было найдено решение по восстановлению прав части пострадавших граждан. Инвестор предоставит 38 обманутым дольщикам долгостроя – квартиры в ЖК «Столичный», расположенном в городском округе Балашиха.

Предоставление компенсационных квартир будет проходить в несколько этапов в соответствии со сроками сдачи корпусов ЖК «Столичный» в эксплуатацию: с I квартала 2020 года по IV квартал 2023 года.

Новые договоры долевого участия между гражданами и инвестором будут подписываться в несколько этапов, первые из которых были подписаны в четверг в доме правительства Московской области.