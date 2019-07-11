РИАМО – 11 июл. В городском округе Чехов организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об отравлении грибами четырех человек, один из которых ребенок, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления СК РФ по Московской области.

Ранее ряд СМИ опубликовал сведения об отравлении семьи грибами и госпитализации в реанимационное отделение больницы 3-летнего ребенка.

«По данному факту следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что в деревне Углешня городского округа Чехов семья из четырех человек, один из которых ребенок, употребили в пищу собранные грибы.

«Спустя некоторое время 65-летней женщине и ее 3-летнему внуку стало плохо, они были госпитализированы. Остальные члены семьи тоже обратились в больницу за медицинской помощью. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении одной из московских больниц», – добавляется в материале.