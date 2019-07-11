РИАМО – 11 июл. Баллон с газом взорвался в жилом доме на северо-востоке столицы, в настоящее время проводится эвакуация жильцов, сообщает в четверг ТАСС.

«Взрыв произошел по адресу: проезд Бестужевых, дом 12, подъезд 6. Сейчас происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке. Идет эвакуация людей», – отметил собеседник агентства в экстренных службах.

По его словам, инцидент произошел в 12-этажном панельном доме.

«Сведений о пострадавших пока не поступало», – добавляется в материале.

В свою очередь сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Москве подтвердил факт прибытия пожарных по указанному адресу, подробности случившегося не стал раскрывать.

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