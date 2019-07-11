РИАМО – 11 июл. Британский оператор OneWeb, который с помощью технологий мобильной спутниковой связи, намерен обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру, может получить доступ и в России, передает в четверг газета «Известия».

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) хочет рассмотреть этот вопрос на заседании в конце июля, говорится в повестке мероприятия. С документом удалось ознакомиться изданию.

«Информацию подтвердили два источника, близких к комиссии. Услуги OneWeb могут быть востребованы в России, в частности, на Крайнем Севере и в других местах, по тем или иным причинам обделенных фиксированным и мобильным интернетом», – отмечается в статье.

Накануне против выхода OneWeb в Россию выступали в ФСБ. В ведомстве считают, что проект может носить разведывательный характер, а также создаст дополнительную конкуренцию российским операторам.

«Создание отечественных спутниковых группировок, способных в той или иной мере конкурировать с OneWeb, запланировано в начале следующего десятилетия», – добавляется в материале.

Вопрос о выделении частот для работы OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года.

«Однако против прихода компании выступила ФСБ. Нет гарантий того, что система не носит разведывательный характер», - уточнял в прошлом году представитель ведомства.

Выражались опасения, что OneWeb может стать монополистом на рынке доступа в интернет в отдаленных регионах и сделать нерентабельной работу там для отечественных операторов связи.

«В качестве альтернативы представитель ФСБ говорил о развитии отечественных спутниковых систем или совместных проектов с Индией, Китаем или другими странами, которые «не ведут агрессивной политики» в отношении России», – дополняется в сообщении.

Представитель Минкомсвязи, курирующего деятельность ГКРЧ, не стал давать комментарии по данному вопросу. Его примеру последовал и представитель Роскосмоса.

Представители ФСБ и OneWeb на момент публикации не ответили на запрос издания.