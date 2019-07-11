РИАМО – 11 июл. Члены Мособлизбиркома утвердили результаты эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Московской областной думе, на государственном телеканале и радиоканале Московской области в июне 2019 года, передает корреспондент РИАМО в четверг.

«Избирательная комиссия Московской области решила утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленные Главным управлением по информационной политике Московской области», – заявил секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.

Члены комиссии проголосовали по данному вопросу единогласно.