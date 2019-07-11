РИАМО - 11 июл. Более 90% переселяющихся семей на востоке Москвы получили квартиры по программе реновации — в этой части столицы район Северное Измайлово стал первым и пока единственным районом в округе, где началась реализация этой инициативы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества города.

«В Восточном округе Москвы из 264 семей, переселяющихся из старых пятиэтажек, 241 семья, то есть больше 90%, заключила договоры с департаментом городского имущества и уже переехала в новые квартиры. Еще 2 семьи приглашены для заключения договоров в ближайшее время», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, в настоящее время здесь переезжают жители дома №92, корпус 3 на Щелковском шоссе в новостройку по адресу: Щелковское шоссе, дом №90, корпус 1.

Жители еще двух домов на улице Константина Федина уже успешно переехали в дом по адресу: улица 5-я Парковая, дом №62Б. Расселенные дома снесены, а высвободившиеся участки включены в адресный перечень «стартовых» площадок.

«Помимо переезда в равнозначные квартиры, участники программы реновации могут докупить дополнительную площадь с 10% скидкой. Таким правом на востоке столицы воспользовались жители 27 квартир», — добавил Левкин.

На месте снесенных домов будет возводиться современное жилье со всей сопутствующей инфраструктурой. Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, в настоящее время в ВАО по программе реновации строятся 20 жилых домов на 4453 квартиры.

«До конца года мы планируем приступить к строительству еще на пяти площадках. Кроме этого, три дома жилой площадью 41,7 тысячи квадратных метров мы ввели в эксплуатацию ранее. В настоящее время в округе три жилых дома находятся в проектировании, по 12 объектам проектирование будет начато до конца этого года», — рассказал Бочкарев.

Всего в ВАО в программу реновации включен 1061 дом, утверждено 50 «стартовых» площадок. Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.