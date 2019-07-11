РИАМО – 11 июл. Заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение водителей к превышению скорости, сообщает РИА Новости.

«С начала года на дорогах Москвы из-за превышения скорости произошло 173 ДТП, в которых погибли 19 человек, 218 получили ранения», – заявил Ликсутов.

Он подчеркнул, что превышение скорости – самое частое нарушение правил дорожного движения в столице: за пять месяцев 56% зафиксированных нарушений связаны именно с ним.

«Это большая проблема, которая существует, в том числе, из-за отношения людей к этому вопросу. Сейчас в России формально действуют ограничения скорости, но по факту многие используют нештрафуемые «плюс 20 километров в час», – дополнил Ликсутов.

Он рассказал, что многие исследования показывают, что смертельно опасные последствия влечет за собой даже небольшое превышение скорости.

Ликсутов разъяснил, что у человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 километров в час, шансы выжить равны 60-70%, но если скорость 70 километров в час, то всего 8%.

«Москва – не место для гонок, и водители несут ответственность не только за себя, но и за других. Мы напоминаем о необходимости неукоснительно соблюдать правила, особенно это касается скоростного режима. Берегите себя и окружающих», – резюмировал он.