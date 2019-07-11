РИАМО – 11 июл. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий пассажира авиалайнера, совершавшего рейс по маршруту Москва – Дюсельдорф, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Отделом дознания Западного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ в отношении 44-х летнего жителя города Новороссийск», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, инцидент произошел на борту воздушного судна, выполняющего рейс Москва – Дюсельдорф.

«Пассажир эконом-класса во время полета беспорядочно пересаживался на разные посадочные места, на замечания членов экипажа не реагировал. Кроме того, нанес несколько ударов одному из пассажиров. Авиадебошир создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров. В результате экипажем он был связан ремнями безопасности и обездвижен», – дополнила Волк.

Командир воздушного судна по радиостанции запросил вынужденную посадку в аэропорту «Храброво» города Калининград.

«По прибытии в аэропорт злоумышленник доставлен в дежурную часть транспортной полиции. Проведенной медэкспертизой подтвержден факт алкогольного опьянения. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – заключается на сайте.