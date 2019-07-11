РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 июл. Люберецкая ветеринарная станция не обнаружила никаких заражений на свалке свиных голов вблизи поселка Коренево, сообщается на официальной странице управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Девятого июля неизвестные вывалили останки свиней вблизи поселка Коренево. Благодаря бдительности местных жителей 10 июля несанкционированная свалка биологических отходов была ликвидирована.

«Оперативно Люберецкой ветеринарной станцией проведен эпидемиологический анализ. Зараженность отходов не подтвердилась», – говорится в сообщении.

Администрация горокруга установила собственника земельного участка, который нанял профильную организацию с лицензией на перевозку биологических отходов для их вывоза на специализированное предприятие с целью дальнейшего уничтожения. В настоящее время свалка полностью ликвидирована, останки уничтожены.