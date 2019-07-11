РИАМО – 11 июл. Фото молодого человека, который мог задушить 23-летнюю стюардессу в отеле Vnukovo village в новой Москве, зафиксировали на камерах видеонаблюдения и выложили в Сеть, сообщает РЕН ТВ.

Труп Альбины Мухаметзяновой обнаружил персонал отеля в ванной номера при утреннем обходе.

«В этот же день стало известно, что в отеле Альбину сопровождал молодой человек. Его следы найдены в комнате, где нашли труп. По данным РЕН ТВ, подозреваемый - 25-летний Никита Е.», — отмечается в материале.

На столе в номере обнаружили две открытых бутылки с газировкой, простынь на постели была помятой.

После совершенного злодеяния убийца продлил номер еще на сутки, а затем невозмутимо вышел из здания к ресторану, сел в такси и уехал. Из-за близости аэропорта в материале предполагают, что злоумышленник уже покинул пределы России.

По словам персонала отеля, этот раз был не первым, когда подозреваемый останавливался в гостинице вместе с Альбиной.

Девушка была родом из Набережных Челнов, она сделала первые шаги в профессии совсем недавно - порядка месяца назад. О профессии бортпроводницы она мечтала с детства. Подруги убитой так и не догадываются, кто был вместе с ней, и кто мог так заручиться ее доверием — ведь страсть она питала только к самолетам и путешествиям.