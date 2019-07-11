РИАМО – 11 июл. В парке на набережной Москвы-реки в Капотне сделают спуск к воде и обустроят смотровые площадки, здесь можно будет отдохнуть на шезлонге или лавочке, а также полюбоваться живописными видами водной глади, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вдоль всего берега уже создали прогулочный променад.

«Сейчас специалисты монтируют металлический каркас для спуска к воде и трех смотровых площадок. Их сооружают на свайном основании, что позволяет обойтись без земляных работ. Благодаря этому береговая линия остается нетронутой», – говорится в сообщении.

Всего на территории парка вдоль двухкилометровой набережной в Капотне планируется обустроить 10 смотровых площадок и один спуск к воде.

«Он будет выполнен по принципу амфитеатра – это будет конструкция из двух ступенек», – дополнил сотрудник столичного департамента капитального ремонта.

На смотровых площадках (их площадь будет разной – от 90 до 400 квадратных метров) сделают архитектурно-художественную подсветку: в вечернее время будет мягкий и теплый свет, который не будет мешать местным обитателям фауны.

Кроме того, в парке сейчас прокладывают дорожки и тропинки, обустраивают детские площадки. В будущем там высадят деревья и кустарники, а инфраструктуру набережной адаптируют для маломобильных горожан.

«Основные работы по благоустройству планируют завершить в этом году», – подчеркивается на сайте.