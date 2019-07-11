РИАМО – 11 июл. В экспозиции на ВДНХ в Москве представят редкие кадры, снятые лучшими фотографами Советского Союза и России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На ВДНХ покажут архивные фотографии павильонов и памятников выставки с 1940-х годов до настоящего времени.

«Редкие кадры, объединенные проектом «История мечты», представят в павильоне «Рабочий и колхозница». Увидеть их можно будет с 31 июля по 3 ноября. Выставка приурочена к 80-летию ВДНХ, которое отмечается в этом году. Ее организовали в рамках программы межмузейного обмена «Резидент», – говорится в сообщении.

Москвичи и гости столицы получат возможность увидеть редкие архивные фотографии ВДНХ, снятые легендарными авторами.

«Например, Марком Марковым-Гринбергом, Наумом Грановским, Михаилом Трахманом, Вадимом Ковригиным. Современная история представлена в работах Михаила Розанова и Максима Мармура. Уникальные снимки рассказывают нам о том, как развивалась ВДНХ в контексте жизни всей страны. В этих работах можно увидеть выставку в годы войны, реконструкцию ВДНХ в 1950-х и 1960-х годах, интерес посетителей к научным достижениям на пике советского технического прогресса. Благодаря этому уникальному фотоархиву можно проследить, как преображалась выставка от десятилетия к десятилетию», – разъяснили в пресс-службе ВДНХ.

Реконструкция ВДНХ началась в 1950-е годы. Прежде всего, изменился архитектурный облик выставки, а площадь ее территории увеличилась до 207 гектаров.

«Велось масштабное строительство, были возведены павильон «Центральный», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», арка главного входа и другие объекты, которые впоследствии признали объектами культурного и исторического наследия страны. Все эти изменения запечатлены на фото», – подчеркивается в материале.

В начале 1960-х годов ВДНХ организовали по отраслевому принципу: каждый павильон представлял одну из отраслей народного хозяйства. Тогда же СССР достиг успехов в области освоения космоса. Этот факт нашел свое отражение в развитии выставки. На фотографиях можно увидеть, как на ВДНХ публике демонстрируют модели искусственных спутников Земли.

«Еще одна часть выставки посвящена тому, как выглядела ВДНХ в годы перестройки и после распада Советского Союза. Помимо этого, посетителям представят кадры, на которых запечатлено преображение ВДНХ в 2010-е», – отмечается на сайте.

Впервые гости увидят архивные фотографии не только из фондов библиотеки ВДНХ, но и из архивов информационного агентства ТАСС, «Мультимедиа-арт-музея» и Центра фотографии имени братьев Люмьер.

Выставка «История мечты» будет открыта для посещения с 11:00 до 22:00 со вторника по воскресенье. Для ее гостей действуют все льготы, существующие в рамках выставочной программы ВДНХ. Кроме того, по будням с 11:00 до 15:00, а также в течение всего дня в третье воскресенье каждого месяца вход на выставки проекта «Резидент» бесплатный.

В рамках программы «Резидент» с 31 июля по 3 ноября в павильоне «Рабочий и колхозница» будет организована еще одна выставка – «Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только».

Среди экспонатов 90 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных с конца XVIII века по 70-е годы XX века.

«Это натюрморты, портреты, пейзажи, а также керамические вазы и панно. Все работы входят в коллекцию Ульяновского областного художественного музея. В столице в таком составе они будут выставляться впервые», – перечисляется в сообщении.

«Резидент» – программа российского межмузейного обмена, которая стартовала весной прошлого года по инициативе ВДНХ. Параллельно демонстрируются три экспозиционных блока – «Москва», «Россия» и «Мир». Каждый из них ежегодно представляет по два выставочных проекта. Свои лучшие экспонаты на ВДНХ уже представили Государственный музей В.В. Маяковского, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей М.А. Булгакова, Самарский художественный музей.

«В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. В честь юбилея до конца года на ВДНХ пройдет более 100 праздничных мероприятий. Горожан ждут фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы. В их числе – фестиваль «Вдохновение», торжества по случаю празднования Дня города и дня рождения самой выставки», – добавляется на сайте.

Кроме того, 1 августа в правом крыле арки главного входа начнет работать Музей ВДНХ. Здесь можно будет узнать об истории комплекса, архитекторах, скульпторах, художниках, которые участвовали в создании павильонов, о людях, внесших свой вклад в развитие этого уникального историко-культурного кластера. Музей будет работать бесплатно до 8 сентября.

«ВДНХ ежегодно посещают 30 миллионов человек. На площади более чем в 325 гектаров расположено 49 объектов культурного наследия. Крупнейший в стране выставочный комплекс реконструируют с 2014 года. Сейчас работы ведутся почти в 40 зданиях и сооружениях. Завершить реконструкцию планируют в 2020 году», – резюмируется в материале.