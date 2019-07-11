РИАМО - 11 июл. Детский сад «Семицветик» теперь полностью оборудован по программе «Доступная среда», сообщил глава Котельников Андрей Булгаков.

«В садике появились кнопки вызова помощника, дополнительный поручень на пандусе, санузел оформлен в соответствии с современными требованиями. Все тротуары обустроены по принципу безбарьерной среды», - написал Булгаков на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Он отметил, что в ближайшее время такие же изменения произойдут и в детском саду «Детство», остальные дошкольные учреждения оборудованы частично.