РИАМО – 11 июл. Выступления джазовых и классических оркестров, диджеев и уличных артистов пройдут летом в парке Горького, в саду «Эрмитаж», парке «Фили», в «Царицыне», «Кузьминках», саду имени Баумана и еще в шести парках города, вход на все концерты свободный, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Летнюю концертную программу на любой вкус подготовили 12 столичных парков. Ценителей джаза этим летом будут ждать в саду имени Баумана, любителей соула и фанка – в «Сокольниках», меломанов – в музее-заповеднике «Царицыно». Всего до конца лета запланировано провести более сотни живых музыкальных выступлений под открытым небом», – говорится в сообщении.

Фестиваль «Дачное Царицыно» пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» с 12 по 21 июля. Начинаться выступления будут в 10:00, а заканчиваться – в 22:00.

«Гостям напомнят, как развлекались царицынские дачники конца XIX – начала XX века. В течение 10 дней в «Царицыне» можно будет посмотреть театральные постановки, послушать музыку и потанцевать. Именно так проводили лето жители дачного поселка, который давным-давно располагался на территории музея-заповедника. Среди них были известные писатели, музыканты, ученые, промышленники и политики», – дополняется на сайте.

Теперь же занятия для отдыхающих остались те же, только музыка стала другой. На сцене возле Большого дворца для гостей фестиваля выступят известный джазовый трубач Вадим Эйленкриг и его коллектив Eilenkrig Crew, группа Puerto Candelaria из Колумбии, играющая смесь колумбийской кумбии с джазом, а также Петр Налич с большим сольным концертом.

В парке «Фили» в августе в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль интеллектуальной музыки TOP Fili Music. Посетить концерты можно будет с 1 по 31 августа каждую среду и четверг.

В программе – живые выступления знаменитых музыкантов, играющих рок, блюз и джаз. Подробная информация с датой проведения и программой мероприятия появится на сайте парка до конца июля.

Кроме того, 3 августа в ландшафтном парке «Митино» пройдет фестиваль электронной музыки. Дневной опен-эйр состоится на большой танцевальной площадке у главной сцены парка. Потанцевать там можно будет с 13:00 до 21:00.

Хиты русского и зарубежного рока в исполнении уличного артиста Александра Гаврютенкова (творческий псевдоним — AlgaRhytm) можно будет послушать 13 июля с 17:00 до 18:30 в Лианозовском парке.

«Он выступит с композициями Боба Дилана, The Cranberries, Mettalica, «Браво», «Сплин», «Агата Кристи», «Кино», а также песни собственного сочинения», – уточняется в материале.

Послушать знаменитые песни британских коллективов, таких как Coldplay, Hurts, Bastille приглашает сад «Эрмитаж».

«Вечерние концерты пройдут 21 июля и 11 августа с 18:00 до 19:30. Хиты исполнит группа Times for Heroes. А 4 и 18 августа на сцене свои авторские произведения исполнит музыкальный дуэт Sables & Diamond, послушать их концерт можно будет с 18:00 до 19:00», – добавляется в материале.

Концерты ретрохитов 18 и 25 августа пройдут в Бабушкинском парке. Артисты вокального ансамбля «Арт Полис» с 17:00 до 18:00 исполнят песни 1960–1980-х годов.

Те, кому близка классическая и эстрадная музыка, могут посетить концерт камерного флейтового ансамбля Flute Virtuosus в парке «Северное Тушино».

«Музыканты выступят 21 июля на главной сцене парка с 16:00 до 18:00. А 10 августа в парке «Кузьминки» пройдет концерт в рамках фестиваля «Спасская башня». Выступление показательного оркестра МЧС России начнется в 17:00», – поясняется на сайте.

Традиционно в саду имени Баумана в течение всего лета по четвергам с 19:30 до 21:30 будут проходить джазовые концерты. Ближайший из них состоится 18 июля.

«В саду выступит коллектив Stop Talking. Музыканты исполнят песни 1960-х годов в стиле поп-рок. А 25 июля гостей ждет квинтет Павла Тимофеева «Ураганный джаз» с музыкой, уводящей в золотую эру этого музыкального стиля», – отмечается в сообщении.

До конца лета на эстраде «Ротонда», расположенной недалеко от главного входа в парк «Сокольники», все желающие смогут послушать духовой оркестр. Концерты состоятся 13, 20 и 27 июля, а также 3, 17 и 31 августа с 12:00 до 13:00.

Кроме того, на Аллее арок гостей парка будут ждать выступления уличных музыкантов с каверами на известные композиции в стилях фанк, соул, джаз и рок.

Еще одной площадкой для исполнения живой музыки станет зеленый театр Бабушкинского парка. Там каждую субботу с 17:00 до 18:00 квартет «Мелодии лета» будет исполнять симфоническую музыку.

В Измайловском парке каждую субботу с 16:00 до 17:00 все лето планирует играть духовой оркестр «Звезды ретро». В репертуаре коллектива эстрадные композиции, любимые песни прошлых лет, а также популярные мелодии из кинофильмов.

«По воскресеньям на площади у здания дирекции парка посетителей с 17:00 до 18:00 ждет живая музыка в исполнении ансамбля «Сфорцандо», лауреата многочисленных международных фестивалей. В его репертуаре – классика, джаз и эстрадная музыка», – подчеркивается в материале.

Ну а любителей джаза Измайловский парк приглашает на эстраду «Солнечная». По субботам с 17:00 до 19:00 и по воскресеньям с 16:00 до 18:00 со сцены будут звучать как авторские произведения, так и классика джаза в неожиданных аранжировках.

Тематические концерты организуют в ландшафтном парке «Митино» с 14 июля до 25 августа. Выступления будут начинаться в 17:00. Посетителей ждут музыкальные программы «Короли вальса», «Оперетта и не только», «Славянские мотивы», «Летний карнавал».

А до конца сентября посетить концерты начинающих исполнителей и групп можно будет и в парке Горького. На летней сцене молодые музыканты сыграют фанк, джаз, инди-рок, диско, электронику. Эта площадка в парке открылась недавно и располагается неподалеку от Голицынского пруда и Пушкинской набережной.

Прямо перед сценой находится удобная поляна с шезлонгами. Информация о предстоящих выступлениях публикуется по средам на страницах парка Горького в социальных сетях.

«В городских парках можно не только бесплатно послушать живую музыку, но и потанцевать на свежем воздухе. В парке Горького все осваивают движения хастла, в саду имени Баумана разучивают бразильский танец форро, а в парке «Зарядье» – рок-н-ролл и буги-вуги», – резюмируется в сообщении.