РИАМО - 11 июл. По периметру парка «Серебряный» в городском округе Серебряные Пруды появятся велодорожки, они будут располагаться в непосредственной близости к пляжу, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В городском округе отсутствуют специально выделенные участки дороги для велосипедистов.

«В связи с высокой посещаемостью единственного парка культуры и отдыха «Серебряный» жителями разной возрастной целевой направленности, обустройство велодорожек стало острой необходимостью», - говорится в сообщении.

Уже проведены закупочные мероприятия по определению исполнителя на проведение данных работ. Обустройство велодорожек запланировано на июль-август 2019 года.

В конце 2018 года на интернет-портале «Добродел» проходило голосование за развитие велоинфраструктуры. Жители могли проголосовать только за один маршрут из представленных, в комментариях оставляли рекомендации по дополнению или корректировке трасс. Всего на голосование был выставлен 81 веломаршрут в 22 муниципалитетах Московской области.