РИАМО - 11 июл. Сотрудники Ногинского филиала ГКУ «Мособллес» во время работ встретили в лесу кабана в нескольких километрах от Электростали, после чего животное скрылось, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Дикий зверь вышел на лесную тропу буквально в двух километрах от городского поселения Электросталь - в квартале №53 Пригородного участкового лесничества», - говорится в сообщении.

Заметив людей на всем пути, кабан скрылся в лесной чаще.

К населенным пунктам кабаны приближаются крайне редко. Но вылазки на поля, где растет овес или кукуруза, совершаются регулярно. В летние месяцы они выходят из своего укрытия только, чтобы поесть. Затем снова возвращаются обратно для отдыха.