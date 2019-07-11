РИАМО - 11 июл. В Одинцовскую центральную районную больницу трудоустроилась детский травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Наталья Шляпникова, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мы рады принять в нашу больницу нового врача. Наталья Шляпникова в 2000 году окончила Российский государственный медицинский университет по специальности педиатрия, проходила ординатуру и аспирантуру на кафедре детской хирургии РГМУ на базе детской городской клинической больницы №13 им. Н.Ф. Филатова, закончила интернатуру по травматологии на базе РУДН», - рассказал главный врач Одинцовской ЦРБ Игорь Колтунов.

Он добавил, что Шляпникова с 2011 года работала в Морозовской детской городской клинической больнице.

Врач ведет плановый и экстренный прием пациентов в травматологическом отделении больницы.

С начала 2019 года в учреждения здравоохранения Московской области трудоустроились 272 врача, 218 из которых – участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики, а также 55 узких специалистов.

В этом году в Подмосковье планируется принять на работу более 500 врачей первичного звена и узких специалистов.