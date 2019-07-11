РИАМО – 11 июл. Полицейские в городском округе Жуковский в рамках профилактического мероприятия «Нелегал» задержали 24 уроженцев одной из республик Средней Азии, проживавших во временных постройках барачного типа в антисанитарных условиях, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Накануне оперативники проверили земельный участок, расположенный на правом берегу Москвы-реки, на котором иностранные граждане выращивали овощные культуры.

«При проведении мероприятия на участке находились 24 уроженца одной из республик Средней Азии, которые проживали во временных постройках барачного типа в антисанитарных условиях», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ нелегальные мигранты привлечены к административной ответственности по статье 18.8 и статье 18.10 Кодекса об административных правонарушениях России.

«На каждого из них наложен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России», – дополнила Петрова.

Кроме того, полицейскими установлены и задержаны двое мужчин в возрасте 35 и 53 лет, подозреваемых в организации незаконной миграции.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

«Правонарушителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключила Петрова.