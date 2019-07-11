РИАМО – 11 июл. В эти выходные, 13 и 14 июля, в столице пройдут День московского транспорта, Ночной забег и ночной велофестиваль, в связи с этим изменится схема движения на нескольких улицах в центре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во время празднования Дня московского транспорта движение ограничат на Цветном бульваре и Трубной площади – с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля и с 18:00 13 июля до 09:00 14 июля.

«Также для автомобилистов полностью закроют проспект Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца (с 20:00 12 июля до 09:00 14 июля), Чистопрудный бульвар (с 23:00 12 июля до 20:00 13 июля) и Продольный проезд (с 00:01 до 20:00 13 июля)», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 13 на 14 июля в городе пройдет Ночной забег.

«Перекрывать движение начнут 13 июля с 21:30. Так, до 23:00 нельзя будет проехать по аллее Славы, а до 23:30 – по улице Лужники. С 22:00 до 00:40 перекроют Лужнецкую набережную, а с 22:00 до 00:15 – Фрунзенскую набережную», – дополняется на сайте.

Также автомобилисты не смогут проехать по улицам, по которым пройдет маршрут Ночного велофестиваля.

Так, с 13:00 13 июля до 01:00 14 июля перекроют площадь Васильевский Спуск.

Помимо этого, 13 июля с 19:00 до 23:59 нельзя будет проехать по Кремлевской набережной от ее пересечения с Боровицкой площадью до пересечения с площадью Васильевский Спуск. В этот же период перекроют Москворецкую набережную от ее пересечения с площадью Васильевский Спуск до пересечения с Китайгородским проездом.

С 19:00 того же дня до окончания мероприятия будут закрыты для движения Москворецкий мост, проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки, а также улицы Варварка и Москворецкая.

«С 21:45 до окончания мероприятия водители не смогут проехать по Боровицкой площади, Моховой улице и улице Охотный Ряд. В это же время перекроют Театральный и Китайгородский проезды, Старую и Новую площади и Москворецкую набережную.

С 22:10 и до окончания велопробега закроют Устьинскую набережную и Устьинский проезд, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский и Цветной бульвары, Олимпийский проспект, улицу Дурова и Суворовскую площадь», – перечисляется в материале.

Кроме того, с 13:00 до 19:00 13 июля будет ограничено движение по двум сторонам Кремлевской набережной в сторону Москворецкой набережной.

«Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут», – резюмируется в сообщении.