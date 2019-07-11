РИАМО - 11 июл. Количество рассмотренных дел и материалов мировыми судьями Подмосковья за 6 месяцев текущего года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении управления по обеспечению деятельности мирных судей Московской области.

«За 6 месяцев 2019 года мировыми судьями Московской области было рассмотрено свыше 480 тысяч дел и материалов. За аналогичный период 2018 года мировыми судьями Подмосковья было рассмотрено около 398 тысяч дел и материалов», - говорится в сообщении.

В 2019 году увеличилось количество гражданских и административных дел, в то время как количество уголовных дел и дел об административных правонарушениях имеет тенденцию к снижению.