РИАМО – 11 июл. В Московской области за минувшие сутки выпало до трети июльской нормы осадков, в столице осадков было немного, сообщается на сайте «Метеоновости».

Активный атмосферный фронт, затопивший северные районы Санкт-Петербурга 10 июля, накануне задел и северные районы Московской области. Причем если на Северную столицу за сутки он вылил 26 миллиметров дождя, то тут объемы выпавшей влаги оказались куда больше.

«Так, по данным на 6 часов утра, в Солнечногорске и Волоколамске выпало 10 миллиметров осадков, в Клину – 17 миллиметров, а в Дмитрове – 28 миллиметров, что составляет около трети нормы июля!» – говорится в сообщении.

В Москве дождей было немного, в осадкомеры метеорологов на метеостанции ВДНХ попало около 3 миллиметров дождя.

В четверг кратковременные дожди вновь пройдут в Московском регионе. Ожидаемая сумма осадков составит 3-6 миллиметров, на востоке и юге до 7-10 миллиметров.