РИАМО – 11 июл. Фрагмент колонны и часть фигурки из бивня мамонта нашли на месте усадьбы князей Нарышкиных в Москве, по предположениям специалистов, вещица, выточенная из бивня мамонта, могла быть предметом для украшения дома или шахматной фигурой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Скорее всего, она была создана в XVIII веке. Позволить себе такой предмет могли лишь очень состоятельные дворянские семьи.

«Фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта обнаружили археологи в районе Южное Медведково. Специалисты датируют эти находки XVIII веком. Вероятно, именно в это время из камня была высечена колонна, которая украшала фасад одной из усадебных построек. В том же столетии из средней части бивня мамонта была выточена и безделушка», – говорится в сообщении.

Известно, что бивни и кости мамонтов широко применялись для производства различных предметов, в том числе украшений, окладов икон, инкрустированных накладок на холодное и огнестрельное оружие, пуговиц.

«До наших дней сохранилась лишь часть безделушки из бивня. Предположительно, это могла быть декоративная статуэтка или же шахматная фигура. Тогда в богатых дворянских семьях модно было иметь подобные вещицы», – пояснил главный археолог Москвы, заместитель руководителя городского департамента культурного наследия Леонид Кондрашев.

Археологи ведут в Южном Медведкове сопровождение работ по благоустройству берегов реки Яузы. Это не первые старинные артефакты, которые специалистам удалось здесь найти.

«Ранее были обнаружены часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы, фрагменты рельефных печных изразцов, а также осколки глиняной и стеклянной посуды, которые относят к концу XVII века», – добавляется в материале.

По словам Кондрашева, все находки в этой местности связаны, как правило, с одной из трех усадеб, располагавшихся в разное время на территории села Медведково. В конце XVI-XVII веке здесь была усадьба князей Пожарских.

«Знаменитый представитель этого рода, Дмитрий Михайлович Пожарский, отдыхал и охотился в этих местах. А находящаяся здесь белокаменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы была построена на его средства в 1634–1635 годах и входила в архитектурный ансамбль несохранившейся усадьбы», – подчеркивается на сайте.

В конце XVII века имение перешло в руки князя Василия Васильевича Голицына – знаменитого фаворита царевны Софьи. За короткое время он развил в усадьбе бурную хозяйственную деятельность и все перестроил.

«Еще одними представителями знаменитых дворянских семей, владевших усадьбой в этой местности в XVIII веке, были князья Нарышкины, находившиеся в родстве с императорской фамилией», – перечисляется в материале.

Сегодня бывшее село Медведково входит в состав района Южное Медведково Северо-Восточного административного округа. Работы по благоустройству территории у реки Яузы начались в апреле. Проект реконструкции зеленой зоны разработан с учетом пожеланий местных жителей.

«Во время строительства, благоустройства и перекладки коммуникаций в Москве периодически находят предметы, имеющие историческую ценность или хранящие память о жизни города и прошлых поколений москвичей. Подобные работы контролируют археологи. Они следят, чтобы найденные объекты не были повреждены. Специалисты изучают их состояние и определяют ценность, после чего принимают решение, как их сохранить и представить в музее», – отмечается на сайте.

За последние восемь лет московские археологи нашли больше 30 тысяч артефактов.