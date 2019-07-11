РИАМО - 11 июл. Сотрудник Ногинского лесничества обнаружил редкое растение «Любка двулистная» в 18 квартале Логиновского участкового лесничества, граничащем с поселком Мехлесхоз городского округа Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Растение с древних времен применяется в народной медицине», - говорится в сообщении.

Любка двулистная - вид многолетних травянистых клубневых растений из рода Любка семейства Орхидные. Высокодекоративное дикорастущее растение, может выращиваться как садовое растение.

В прошлом году на территории Дмитровского городского округа нашли редкий лишайник вида бриория Надворника, что свидетельствует о хорошей экологической ситуации в данной части округа.