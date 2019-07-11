РИАМО - 11 июл. Представители МЧС Индонезии побывали на показательных выступлениях противопожарной техники в Сергиевом Посаде, демонстрацию оборудования провела одна из местных компаний, специализирующаяся на изготовлении подобной продукции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С учетом большого количества пожаров как лесных, так и на полях в Индонезии, мы испытываем потребность в таком оборудовании, которое сможет поставлять воду на расстояние до 10 километров. Мы искали такой проект в других странах, в том числе в Европе, но никто не смог поставить воду больше, чем на два километра», – сказал начальник отдела инвентаризации BNPB Сурио Жати Памбуди.

В Сергиевом Посаде смогли выполнить задачу, поставленную заказчиком.

«Мы используем 10 одинаковых мотопомп, каждая из которых подает воду на один километр. На вершине рукавной линии устанавливается промежуточная емкость, с которой следующая помпа забирает воду и подает ее на следующий километр, и так далее до десяти. Мы заключили контракт, изготовили оборудование и вышли на демонстрацию оборудования для Индонезии», – сказал генеральный директор ООО «Каланча» Владимир Селиверстов.

На демонстрации техники присутствовали также представители Российской академии противопожарной службы и министерства обороны РФ.