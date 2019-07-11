РИАМО – 11 июл. В столице на остановках появились новые автоматы по продаже билетов, с их помощью можно пополнить карту «Тройка» и карту москвича, а также узнать время прибытия наземного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Их установили на 15 остановках общественного транспорта в районах Солнцево, Орехово-Борисово Северное, Зябликово и Метрогородок. Компактные аппараты крепятся на стеклянные павильоны остановок автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов», – говорится в сообщении.

На экране новых устройств отображается время прибытия транспорта всех маршрутов, которые проходят через эту остановку. Раньше узнать, когда приедет автобус, можно было только с помощью отдельных табло.

«С помощью терминалов нового образца можно пополнить транспортную карту «Тройка», а также записать на карту любой тип проездного билета (например, на 60 поездок или безлимитный на 90 дней). Помимо этого, доступна функция пополнения карты москвича», – добавляется в материале.

Автоматы принимают банковские карты. Расплатиться можно бесконтактным способом с помощью технологий PayPass и PayWave, а также смартфонов, имеющих функцию NFC.

Для этого нужно приложить карту или гаджет к терминалу. Кроме того, автоматы позволяют активировать удаленный платеж.

«Для этого нужно нажать на кнопку активации удаленного пополнения в автомате и поднести проездной к терминалу. Приобрести карту «Тройка» или билет «Единый» на одну или две поездки в новых аппаратах нельзя», – разъясняется на сайте.

Новые автоматы по продаже билетов отличаются небольшим размером по сравнению с другим типом таких устройств.

«Они не занимают много места на остановке общественного транспорта, но при этом удобны и функциональны. Такие терминалы гармонично вписываются в дизайн современных остановочных павильонов», – подчеркнул директор службы доходов и контроля «Мосгортранса» Кирилл Кисляков.

Для удобства иностранных гостей столицы разработан интерфейс на шести языках, помимо русского: на английском, китайском, французском, итальянском, испанском и немецком. Чтобы выбрать нужный язык, достаточно кликнуть на флаг соответствующей страны.

Устройства работают круглосуточно.

Остановки, на которых появились новые автоматы по продаже билетов:

«Терешково» – напротив дома 6а на Боровском шоссе;

«Терешково» по адресу: Боровское шоссе, дом 6, корпус 3;

«Управа района Солнцево» на улице Богданова, дом 19;

«Выставочный зал» по адресу: Солнцевский проспект, дом 2;

«Выставочный зал» по адресу: Солнцевский проспект, дом 1;

«Новопеределкинская улица» по адресу: Боровское шоссе, дом 29;

«Боровское шоссе, дом 20» по адресу: Боровское шоссе, дом 20;

«Метро «Боровское шоссе» — напротив владения 25а на Боровском шоссе;

«Новоорловская улица» на улице Шолохова, дом 2;

«Метро Новопеределкино» на улице Шолохова, дом 5, корпус 2;

«Метро Новопеределкино» по адресу: Боровское шоссе, дом 40;

«Боровское шоссе, 56» по адресу: Боровское шоссе, дом 50;

«Метро «Шипиловская» на улице Мусы Джалиля, дом 21;

«Тагильская улица» по адресу: Открытое шоссе, дом 24, корпус 1;

«7-й микрорайон Орехова-Борисова» по адресу: Каширское шоссе, дом 86, корпус 2.

Установку обновленных аппаратов по продаже билетов продолжат. Перечень адресов, где они появятся, пока прорабатывается.

Сейчас в Москве пассажиры могут пользоваться почти 180 большими билетными автоматами, которые были установлены ранее.

«Они расположены в шаговой доступности от станций метро, вузов, торговых центров, а также на наиболее популярных остановках наземного транспорта. Три терминала находятся в аэропорту «Шереметьево». В таких аппаратах не только пополняют карту «Тройка» и Карту москвича, но и покупают билеты «Единый» на одну или две поездки. Устройства принимают как наличные, так и банковские карты. Расплатиться можно и бесконтактным способом. Интерфейс доступен на семи языках», – заключается в материале.