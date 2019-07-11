РИАМО - 11 июл. Возгорание в дачном доме ликвидировали в одном из поселков Шатуры, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

«В 01:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Шатурторф. В 04:35 - ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли три единицы техники, девять человек, уточняется в материале.

Всего в среду в Подмосковье произошло 46 пожаров и восемь ДТП.