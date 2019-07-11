РИАМО - 11 июл. Информация об инциденте в зале суда подмосковного Реутова, которая была распространена некоторыми СМИ, не нашла официального подтверждения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Реутове во время заседания суда по делу главы местного отделения партии «Яблоко» люди без знаков отличия якобы избили и задержали нескольких активистов.

«По официальным данным представителя Федеральной службы судебных приставов, во время закрытого слушания дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), возбужденного в отношении Евгения Куракина, трое участников пытались спровоцировать конфликт с целью компрометации деятельности судебных приставов-исполнителей", - говорится в сообщении.

Двое из них уже привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов), возбуждение административного производства против третьего участника конфликта находится в стадии рассмотрения.

Также не нашел подтверждения и якобы имевший факт госпитализации.