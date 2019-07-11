РИАМО - 11 июл. Облачная погода с дождем и грозой ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, температура воздуха днем поднимется до плюс 19-22 градусов, что ниже нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем высотный малоподвижный циклон сохранит свое влияние в Московском регионе. Ожидается облачная погода с дождем, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 17-19 градусов, по области 17-22 градуса», - говорится в сообщении.

При этом ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет, но останется заметно ниже нормального и в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Не доберет до климатической нормы и средняя суточная температура, предупреждают синоптики.

В материале отмечается, что погодные условия не предъявляют повышенных требований к приспособительным механизмам организма, а людям, страдающим кислородной недостаточностью при бронхо-легочных заболеваниях, постинфарктными состояниями, нарушениями обмена веществ и другими заболеваниями, такие внешние условия могут даже принести облегчение.

Специалисты советуют - желательно контролировать артериальное давление, следует не допускать резких его скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы. В домашних условиях помогут облегчить самочувствие горчичники или массаж шейного отдела позвоночника, контрастный душ, ванны с морской солью или травой мелиссы. Благоприятное действие окажут и прогулки на свежем воздухе.