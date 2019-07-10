РИАМО - 10 июл. Жители подмосковного Щелкова 13 июля смогут посетить мастер-классы, дегустационные и спортивные площадки на фестивале «Три нити fest», вечером пройдет показ короткометражек, сообщается на сайте администрации городского округа.

Мероприятие состоится на территории фабрики «Славия» (1-й Советский переулок, дом 25).

«Участников фестиваля ждут бесплатные мастер-классы, фотозоны, музыкальные, танцевальные, дегустационные и спортивные площадки, а также ярмарка товаров ручной работы», - говорится в сообщении.

Вечером для всех гостей состоится показ лучших короткометражек Всемирного фестиваля уличного кино. Начало программы в 12:00.