РИАМО - 10 июл. В ГСУ СК РФ по Подмосковью в среду провели прием по вопросам невыплат зарплаты, из-за задолженностей по зарплатам за три недели в регионе возбудили восемь уголовных дел, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Прием провел исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Александр Иванов. Всего на прием обратились восемь граждан из Дубны, Домодедова, Волоколамска и Балашихи.

«По итогам приема Александром Ивановым даны указания руководителям следственных отделов активизировать расследование уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, принять исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных прав граждан и погашению перед ними задолженности», — говорится в сообщении.

Благодаря уголовно-правовым мерам, принятым следователями в ходе расследования возбужденных их-за невыплаты зарплаты уголовных дел, к настоящему времени уже погашена задолженность по не выплаченной заработной плате в общей сумме более 30 миллионов рублей

По результатам расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» перед 176 гражданами частично погашена задолженность на сумму более 8 миллионов рублей. В настоящее время принимаются меры к погашению задолженности в полном объеме.

Кроме этого, в Луховицах уголовное дело в отношении генерального директора сельскохозяйственного производственного кооператива «Память Ильича», обвиняемого в невыплате заработной платы, передано в суд для применения мер уголовного-правового характера в виде судебного штрафа. В результате генеральным директором предприятия в полном объеме возмещен ущерб в размере 5,5 миллионов рублей перед 40 работниками.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области будет продолжена активная работа по расследованию уголовных дел данной категории и принятию мер, направленных на снижение имеющейся задолженности по невыплаченной заработной плате в Московской области», — дополняется в сообщении.