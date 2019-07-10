РИАМО - 10 июл. Грузовой автомобиль при пересечении переезда повредил вечером в среду контактный провод на втором пути на участке Бекасово-Сортировочное - Кресты Большого кольца Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Железнодорожники организовали движение поездов на участке по одному пути в реверсивном режиме, благодаря чему обеспечивается пропуск составов поочередно в обе стороны. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады работников железной дороги», - отмечается в материале.

Из-за происшествия в пути с задержкой следуют несколько пригородных поездов. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздания.

«Водитель грузового автомобиля скрылся с места происшествия. Просим очевидцев сообщить информацию, которая поможет найти нарушителя, по адресу электронной почты: pressa-mzd@yandex.ru», - добавляется в материале.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).