РИАМО - 10 июл. В городском округе Истра задержали 47-летнего мигранта за кражу рюкзака у женщины, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

Преступление было совершено в Дедовске, у женщины украли рюкзак, когда она отдыхала у пруда. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 47-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.