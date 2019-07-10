РИАМО - 10 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, в котором говорится, что горожане будут отмечать День города 7 и 8 сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Основные торжества запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье народные гулянья продолжатся», - отмечается в материале.

Празднование Дня города в этом году совпало с окончанием фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

За время празднования Дня города жители и гости столицы смогут принять участие в мастер-классах, спортивных и интеллектуальных соревнованиях, а также посетить спектакли на столичны улицах, концерты. Праздничный вечер завершит красочный фейерверк.

В Москве даты празднования Дня города утверждаются ежегодно. Столичный закон предусматривает возможность отметить его в первую или во вторую субботу сентября.

В прошлом году День города отмечался 8 и 9 сентября. Праздничные мероприятия посетили около 10 миллионов человек.