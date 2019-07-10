РИАМО - 10 июл. В городском округе Истра за порчу входной двери задержали двух мигрантов из Средней Азии, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
В полицию обратилась жительница деревни Карасино. Она сообщила, что злоумышленники испортили дверь ее дома по улице Дачной.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны 24 и 25-летний уроженцы одной из республик Средней Азии», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Истринским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения заключение под стражу», — отмечается в сообщении.
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