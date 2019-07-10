РИАМО - 10 июл. В поселке Дзержинский Можайского городского округа сдали в эксплуатацию котельную, которая обеспечивает горячим водоснабжением свыше 550 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2024 годы» с декабря 2018 года были проведены работы по техническому переоснащению котельной поселке Дзержинский Можайского городского округа.

«С 1 июля 2019 года модернизированная котельная обеспечивает более 550 жителей, а также социальные объекты поселка качественным горячим водоснабжением», - отмечается в материале.

Данная программа была осуществлена в рамках второго этапа самого крупного проекта государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, реализуемого правительством Подмосковья и ПАО «Ростелеком».