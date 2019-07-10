РИАМО - 10 июл. С начала сезона в городском округе Солнечногорск покосили территорию площадью свыше 1,5 миллионов квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Работы по покосу травы проводятся ежедневно. Также специалисты отрабатывают заявки, поступившие от жителей на портал «Добродел». Сотрудники коммунальных служб используют триммеры, спецоборудование и технику.

«При выполнении работ значительное внимание уделяем обращениям, поступившим от жителей. Заявки отрабатываются в срок. Работы ведутся во всех территориальных управлениях, — прокомментировал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Рушан Мирсадеров.

Кроме того, в рамках губернаторской программы благоустройства этим летом сотрудники коммунальных служб приведут в порядок свыше 200 малых архитектурных форм.