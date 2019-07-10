РИАМО - 10 июл. Территориальная избирательная комиссия подмосковного Серпухова признала победу в голосовании на выборах в совет депутатов Андрея Волкова после устранения техсбоя, сообщил РИАМО среду председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.



Ранее СМИ сообщили о том, что из-за сбоя члены избиркома признали победу в выборах Михаила Зыкова. При этом, согласно протоколу, большинство голосов набрал Андрей Волков.



«Произошла техническая ошибка: допущена опечатка в документе. Устанавливая итоги голосования, ТИК городского округа Серпухов признала победителем Андрея Волкова и выдала ему удостоверение депутата. В системе ГАС «Выборы» данные достоверные», —сказал Березкин.



Он добавил, что протокол наглядно показывает, кто именно одержал победу.