РИАМО - 10 июл. В иконописной мастерской, расположенной в деревне Брехово городского округа Солнечногорск, по просьбе жителей отреставрировали икону 18 века Богородицы «Радость всех скорбящих», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В иконописной мастерской <…> возрождают древние традиции написания православных икон. По словам мастеров, это прежде всего молитва и стяжание духа Христова. В своей работе используют древнюю технологию написания икон растертыми вручную многоцветными камнями-минералами на яйце и вине. Иконы изготавливают в традициях русского иконописца святого Андрея Рублева», — говорится в сообщении.

Реставрация заняла порядка 30 дней.

«Дом мастерская русского иконописца в Солнечногорске — это уникальное место. Вместе с актрисой Дарьей Егоровой увидели процесс изготовления натуральных красок для икон из драгоценных минералов, привезенных со всех уголков мира, почувствовали неповторимую энергетику мастерской и стали частью сакрального процесса создания иконы — незабываемые впечатления. Благодарю Игоря Дрождина за гостеприимство и сохранение канонов русской иконописи, — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

В мастерской собрана большая коллекция старинных предметов быта и инструментов, представлены в экспозиции писаные иконы, украшенные резными и профильными киотами. Чтобы посетить мастерскую русского иконописца, нужно заранее позвонить по телефону +7 916 655 45 95.