РИАМО - 10 июл. Управляющие компании отремонтировали в Балашихе уже более 250 подъездов в рамках губернаторской программы по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах «Мой Подъезд», что составляет 40% от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями продолжается реализация приоритетного проекта - программы софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд». Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

«В текущем году в Балашихе управляющие компании отремонтировали 252 подъезда, что составляет 40% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 630 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 5 тысяч подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 36% подъездов», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,2 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

Участие в программе «Мой Подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.

«Мы призываем управляющие организации и самих жителей подходить к процессу ремонта креативно, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скучного ремонта подъезда. Для этого рекомендуем использовать трафареты, монтировать крючки для сумок и мусорные ящики для корреспонденции и ненужной рекламы. Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией», - заключил министр.

Подробная информация о том, как вступить в программу, предельные стоимости ремонта в типовых домах и другая важная информация размещена на сайтах муниципалитетов.