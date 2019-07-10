РИАМО - 10 июл. В Клину за фиктивную постановку на миграционный учет 11 иностранных граждан задержали 32-летнего мужчину, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в квартире на улице Мечникова.

«Полицейские установили, что 32-летний мужчина поставил на миграционный учет 11 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.