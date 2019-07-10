РИАМО – 10 июл. Специалисты Москомархитектуры заверили, что строительство Юго-Восточной хорды не затронет участок с радиоактивными отходами на территории Московского завода полиметаллов, передает в среду РИА Новости.

Большой резонанс в соцсетях вызвало возможное прохождение трассы в районе Коломенского через участок, где в 50–60-е годы прошлого века складировались отходы урановых и ториевых руд. Местные жители опасались, что во время строительства радиоактивная пыль попадет в воздух и воду и будет распространяться по городу.

«Хорда и мост в ее составе через Москву-реку не затрагивают территорию могильника. Проектируемые объекты мостового перехода Юго-Восточной хорды не затрагивают вышеуказанные участки», - сказал представитель ведомства.

При этом он отметил, что часть завода полиметаллов на Каширском шоссе попадает в границы проекта планировки территории, подготовленного для строительства хорды, и там имеются участки с особыми экологическими условиями.

При подготовке непосредственно проекта строительства будут проведены все необходимые исследования, включая и оценку радиационного фона на участках стройки и прилегающей территории.

Юго-Восточная хорда общей протяженностью 36 километров пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги. В ее состав также войдут участок шоссе Энтузиастов и улица Поляны. Юго-Восточную хорду свяжут с другими хордовыми трассами, благодаря чему в Москве будет образовано Большое хордовое кольцо. Строить ее начнут в 2020 году.