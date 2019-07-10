РИАМО - 10 июл. С начала сезона благоустройства 2019 года во дворах многоквартирных домов (МКД) Подмосковья уже залатали более 7,6 тысячи ям, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

7,6 тысячи ям — это 45% от общего количества выявленных и оцифрованных в этом году дефектов асфальтного покрытия во дворах региона. Наиболее активно и с опережением графиков работы ведут в городских округах Мытищи, Егорьевск, Балашиха и Чехов.

«В летний период традиционно увеличивается количество обращений от жителей по вопросам состояния асфальтного покрытия во дворах МКД. В связи с этим по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева организована системная работа по выявлению и ликвидации таких дефектов. Каждая выявленная яма фиксируется, заносится в единую базу данных, и ее ликвидация берется на контроль» — рассказал Пестов.

С начала года «оцифровано» уже свыше 16 тысяч ям. Работа продолжается. Сообщить об имеющихся дефектах дорожного покрытия во дворах можно через портал «Добродел», в котором имеется соответствующий раздел «Ямы во дворах».

В ходе ремонта ямы устраняют как точечно, так и с полной заменой участков асфальтного покрытия. Это позволяет обеспечить более долговременный эффект от произведенного ремонта.

По поручению губернатора, еженедельно в каждом муниципальном образовании должно устраняться не менее 10% от общего количества выявленных и уже «оцифрованных» ям во дворах. Эта работа проводится в Московской области уже не первый год, в 2018 году были выполнены мероприятия по ремонту порядка 36 тысяч дефектов асфальтного покрытия дворовых территорий.