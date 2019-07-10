РИАМО - 10 июл. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве дали рекомендации по выбору овощей и фруктов летом, они посоветовали обращать внимание на цвет, сообщается на сайте надзорного органа.

«О пользе овощей и фруктов можно судить по их цвету. Так, плоды желтого и оранжевого цвета богаты каротиноидами, их боле 600 видов, но самым известным продолжает оставаться бета-каротин или провитамин А. Все каротиноиды являются антиоксидантами, обладают антираковыми свойствами и укрепляют сердечно-сосудистую систему человека. К таким плодам относятся желтые яблоки, абрикосы, персики, дыни, бананы, ананасы», — говорится в сообщении.

Красный цвет говорит о наличии в овощах и фруктах флавоноидов, которые защищают организм, позволяют человеку дольше сохранять молодость и привлекательность. Они также помогают снять воспаление мочевыводящих путей и снизить риск образования раковых опухолей. К таким продуктам относятся красные яблоки, арбузы, вишня, гранат, клубника, малина, клюква, помидоры, свекла.

Зеленые овощи и фрукты содержат хлорофилл, магний, калий и кальций, которые улучшают процесс пищеварения, укрепляют нервы. Такие овощи и фрукты также богаты витаминами А, В, С. Зеленый окрас имеют некоторые яблоки, киви, авокадо, огурцы, капуста, горох, шпинат, сельдерей, салат и так далее.

Плоды сиреневого цвета – черника, голубика, ежевика, виноград, сливы, баклажаны – также являются источникам антиоксидантов, замедляющих процесс старения и оказывающих противомикробное действие.

Чтобы не отравиться, обращайте внимание на место продажи. Рекомендуется приобретать овощи, фрукты, бахчевые в специализированных местах торговли: сельскохозяйственных рынках, магазинах, павильонах, где реализуются товары, прошедшие санитарно-ветеринарную экспертизу в лабораториях. Не стоит приобретать продукты в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс, на стихийных рынках.

Обращайте внимание на санитарно-техническое и гигиеническое состояние торговой точки, наличие условий для соблюдения правил личной гигиены персоналом, обеспеченность санитарной одеждой.

Лучше отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам. Также обращайте внимание на целостность кожуры.

Чтобы убедиться в безопасности продукции, покупатель вправе потребовать продавца ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар.