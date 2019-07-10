РИАМО - 10 июл. В Мособлдуме предложили ограничить продажу алкоголя в местах общепита в многоквартирных домах Подмосковья после 23:00, это предложение прозвучало в ходе совещания комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка и министерства потребительского рынка и услуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Совещание состоялось в среду по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Участники обсудили вопрос продажи алкоголя в местах общепита на первых этажах жилых домов и в пристройках. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников отметил, что от жителей поступают жалобы на нарушение общественного порядка в таких местах.

«В настоящее время оборот розничной торговли в Московской области составляет 2,4 триллиона рублей. На территории Подмосковья насчитывается 30 тысяч объектов торговли, в которых создано 150 тысяч рабочих мест. Среди них 16 тысяч точек общепита, 10 тысяч из которых имеют лицензию на продажу алкоголя», — рассказал Посаженников.

Он также подчеркнул, что в городах с населением менее 500 тысяч человек 60-70% точек общепита располагаются на первых этажах МКД.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян привел данные, что в 11 субъектах страны выступили с инициативой, которой предлагается, чтобы регионы сами могли принимать решение об ограничении продажи алкогольной продукции. В настоящее время это регулируется федеральным законодательством.

«Мы также считаем, что необходимо предоставить субъектам такое право. Аналогично, как это реализуется в случае с законом о тишине», – сказал Сергей Керселян.

Парламентарий высказал позицию комитета о том, что точки общепита в МКД, где продается алкоголь, должны быть закрыты с 23:00 до 10:00.

По итогам обсуждения участники поддержали такое предложение. Посаженников отметил, что необходимо выйти с соответствующей закинициативой, чтобы регионы могли устанавливать время работы точек общепита.