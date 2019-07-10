РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. Сотрудники полиции Балашихи выявили 22 административных правонарушения в местах массового отдыха и в санаторно-курортных комплексах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

9 июля сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Курорт – 2019» проверили места массового отдыха населения и объекты санаторно-курортного комплекса, расположенные на территории обслуживания МУ МВД.

«По итогам проверки полицейские составили 22 административных протокола по трем статьям. Среди них «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, либо потребление наркотических средств, или психотропных веществ, или одурманивающих веществ в общественных местах». Санкция данной статьи влечет наложение штрафа в размере до 5 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, также протоколы были составлены по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Санкция предусматривает наложение штрафа в размере до 1,5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Протоколы составляли и по статье «Мелкое хулиганство». Размер штрафа по ней составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Полиция просит жителей Балашихи и Реутова обо всех нарушениях, связанных с охраной общественного порядка и миграционного законодательства, а также о готовящихся или совершенных преступлениях, административных правонарушениях сообщать по телефонам: дежурная часть МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)524-35-17 или 112; отдел полиции по обслуживанию городского округа Балашиха: 8(495)521-13-42.