РИАМО - 10 июл. В Ленинском районе на территории ЖК «Бутово парк-2» началось строительство нового детского сада на 325 мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«В ЖК «Бутово парк-2», строящемся в деревне Дрожжино Ленинского района, начались работы по возведению детского сада на 325 мест», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Завершить возведение объекта застройщик планирует в 2020 году.

На объекте ведутся земляные работы. Общая площадь трехэтажного дошкольного образовательного учреждения составит 4,5 тысячи квадратных метров. В детском саду разместятся игровые, спальни, залы музыкальных и физкультурных занятий, кружковые комнаты, кабинеты логопеда и психолога.

Здание также включает в себя медицинский блок с приемной, кабинетом врача и процедурным кабинетом, пищеблок, постирочную, служебно-бытовые помещения для персонала.

Территория детского сада будет огорожена, на ней разместятся игровые и спортивные площадки, оборудованные теневыми навесами.