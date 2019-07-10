РИАМО - 10 июл. 16 и 17 июля «Геликон-опера» отправится на фестиваль «Русская опера у стен монастыря» в подмосковные города Коломна и Серпухов со спектаклем «Мазепа» Петра Чайковского в постановке Дмитрия Бертмана, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Фестиваль, <…> организованный под эгидой губернаторской программы «Наше Подмосковье» и по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, – уникальный. Он был создан в результате плодотворного сотрудничества институтов культуры и церкви и пройдет уже в четвертый раз», — отмечается в материале.

Театр «Геликон-опера» – постоянный партнер проекта, за время существования которого более двадцати тысяч зрителей Коломны, Дмитрова и Серпухова посмотрели оперные спектакли «Борис Годунов», «Царская невеста» и «Алеко» в исполнении артистов «Геликона».

«Играть спектакли в Серпухове и Коломне – это огромное счастье! Здесь все дышит атмосферой настоящей Руси – стены древнего Кремля, удивительной красоты монастыри и соборы, старинные постройки. Мы влюбились в эти города и с радостью возвращаемся снова», – поделился художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман.

Он заверил, что каждый спектакль под открытым небом уникален, повторить его при всем желании невозможно. Постоянно что-то происходит — меняется освещение, цвет неба, летают птицы, при наложении этих «спецэффектов» на музыку получается потрясающий результат.

В этот раз публику старинных подмосковных городов порадуют спектаклем «Мазепа» в исполнении ведущих солистов, артистов хора и симфонического оркестра театра под управлением народного артиста России Евгения Бражника.

«Мы относимся с особой ответственностью к проекту «Русская опера у стен монастыря», поскольку он проходит по благословению митрополита Ювеналия и должен быть безукоризненным по наполнению. Однако мы видим, что великое наследие нашей культуры - русская опера - пронизано христианскими мотивами, содержит глубокий нравственный смысл», — отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Она подчеркнула, что «Мазепа» — сложная и потому не так часто исполняемая опера Чайковского — не исключение.

Главная линия оперы «Мазепа» на сюжет поэмы «Полтава» Александра Пушкина – история девушки Марии, которая влюбляется в престарелого гетмана Мазепу. Вокруг этих отношений и развивается основной сюжет оперы: казнь отца девушки, трагедия влюбленного в нее Андрея, крах семьи, сумасшествие самой Марии.

Как известно, творчество Чайковского тесно связано с его биографией. Практически каждое сочинение – исповедь композитора. Работа над оперой проходила для Чайковского на фоне драматических событий в жизни его любимой племянницы, ее романа с человеком много старше ее и рождения внебрачного ребенка. Это история о разрушительной, гибельной силе аномальной страсти, способной лишить человека разума.

В спектакле заняты ведущие солисты «Геликон-оперы»: Алексей Исаев и Михаил Никаноров (Мазепа), Ольга Толкмит и Ольга Щеглова (Мария Кочубей), Игорь Морозов и Иван Гынгазов (Андрей), Михаил Гужов и Александр Киселев (Кочубей), Ксения Вязникова и Лариса Костюк (Любовь Кочубей), Алексей Егоров (Орлик) и Иван Волков (Искра).

Начало опер — в 19:00, в Коломне представление пройдет на Соборной площади, а в Серпухове – в Принарском парке.